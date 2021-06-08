У Зеленского приписали Байдену слова о поддержке ПДЧ для Украины. Офис президента исправил сообщение
Офис президента Украины отредактировал пресс-релиз о телефонном разговоре Владимира Зеленского и Джо Байдена.
В опубликованном вчера сообщении Байдену приписали поддержку предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Вот, как это звучало:
"Президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".
Сейчас эта цитата звучит так:
"Он (Байден - Ред.) заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня".
В то же время американское издание Axios пишет, что релиз Офиса президента Украины исправили после претензий из Вашингтона.
"Украина превратно восприняла заявление (Байдена о НАТО - Ред.) и внесла правку", - заявил Axios источник в Совете по национальной безопасности США.
Отметим, что в официальном сообщении Белого дома по разговору двух президентов ничего не говорится ни о ПДЧ, ни о НАТО в целом.