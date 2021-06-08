Офис президента Украины отредактировал пресс-релиз о телефонном разговоре Владимира Зеленского и Джо Байдена.

В опубликованном вчера сообщении Байдену приписали поддержку предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Вот, как это звучало:

"Президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".

Сейчас эта цитата звучит так:

"Он (Байден - Ред.) заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня".

В то же время американское издание Axios пишет, что релиз Офиса президента Украины исправили после претензий из Вашингтона.

"Украина превратно восприняла заявление (Байдена о НАТО - Ред.) и внесла правку", - заявил Axios источник в Совете по национальной безопасности США.

Отметим, что в официальном сообщении Белого дома по разговору двух президентов ничего не говорится ни о ПДЧ, ни о НАТО в целом.