Утром во вторник, 8 июня, стоимость биткоина снижается на фоне новостей из США. Там власти планируют ввести новые правила по регулированию криптовалюты в рамках борьбы с хакерскими программами.

Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Крупнейшая криптовалюта утром во вторник, 8 июня, упала на 9,1 % - до 32 903 долларов.

Курс биткоина утром 8 июня. Скриншот: coindesk.com

Ранее ФБР США сообщило, что властям удалось вернуть 2,3 миллиона долларов, выплаченных хакерам в биткоинах из-за атаки на Colonial Pipeline. ФБР перехватила виртуальный кошелек для выкупа, который использовала хакерская группировка DarkSide.

Кроме того, как сообщают СМИ, власти США планируют ввести новые правила по регулированию криптовалюты. Они будут в основном сосредоточены на снижении анонимности транзакций, включающих в себя критовалюту, что может привести к уменьшению количества этих транзакций.

Напомним, несколькими днями ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал твит, после которого криптовалюта биткоина упала в цене на 6,01%.

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