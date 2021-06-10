В четверг, 10 июня, на небе произойдет знаковое солнечное затмение в созвездии Близнецов. На фоне ретроградного Меркурия в Близнецах период может быть опасным. Как минимум до 13 июня важно оберегать свои финансы, кошелек и бизнес от воров всех уровней, охранять имущество и остерегаться происков недругов.

Овен (21.03 - 20.04)

Постарайтесь не втягиваться в чужие конфликты, проблемы и интриги. Многие непредвиденные обстоятельства начнут отвлекать вас от намеченных целей и могут сорвать планы, разрушить ваши надежды. В конце этой неделе вам придется подстраиваться под изменившиеся условия.

Телец (21.04 - 21.05)

В последнее время вы сосредоточены на стратегии, но можете игнорировать многозначительные детали. Ищите вокруг себя возможности, инициируйте интересные проекты, которые позволят заработать деньги и привлечь внимание спонсоров к вашей карьере.

Близнецы (22.05 - 21.06)

До конца этой недели Близнецам необходимо завершить самые важные и ответственные мероприятия. Трудности в вашей жизни могут возникать из-за неприятия авторитетов и чужих принципов. Поэтому свои действия придется соотносить с возможностями, прислушиваясь к советам бизнес-партнеров.

Рак (22.06 - 22.07)

Ваш запал может ослабеть, но ваше взаимодействие с окружающими будет все таким же плодотворным. В профессиональной деятельности вы сможете добиться успехов. В период солнечного затмения Ракам следует быть осторожнее, поскольку есть опасность столкнуться с законом или совершить необдуманные действия.

Лев (23.07 - 23.08)

В этот период Львы смогут добиться успеха не столько путем собственных усилий, сколько благодаря помощи окружающих. Стимулировать вашу деятельность будут влиятельные люди. Они смогут подтолкнуть к более полной реализации ваших деловых качеств и творческих способностей.

Дева (24.08 - 23.09)

Ситуации в вашей жизни заставят вас поволноваться, потому что некоторые ваши планы могут претерпеть изменения. Возможны значительные сложности в их реализации. Решения в эти дни могут быть нестабильными, мысли - бегающими. Вам нужно уловить знаки судьбы и согласиться с некоторыми очевидными выводами.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам следует быть внимательными, у многих представителей вашего знака могут возникнуть неожиданные проблемы, вызванные непримиримой позицией или просчетами в планах. Выходные могут быть более динамичными. Есть необходимость повысить свою эрудицию за счет прочтения книги или разгадывания кроссворда.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У вас появится возможность освободиться от некоторых негативных связей, расставить всё по своим местам и начать строить отношения на новом уровне. Энергия может рассеиваться, поэтому приложите усилия, чтобы сконцентрироваться и открыться миру.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У вас в голове - масса идей, а за ними стоит много возможностей, поэтому не теряйте времени зря, начинайте действовать. Вы сможете легко справиться со всеми вызовами сегодняшнего дня, если поделитесь неуемной энергией с окружающими.

Козерог (22.12 - 20.01)

Ваши амбициозность и расчетливость могут привлечь внимание завистников и недоброжелателей, а также осложнить отношения с близкими людьми. Зато не сегодня-завтра в вашей жизни появятся удачные денежные поступления и финансовые операции.

Водолей (21.01 - 19.02)

Вас ждет успешное новое дело с другом или коллегой. Однако вам необходимо делиться своими мыслями с окружающими. Старайтесь больше говорить, чтобы люди правильно вас понимали. Со стороны близких может появиться больше претензий и обид.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб на работе могут происходить некоторые перемены и трансформации. Будьте внимательны и сосредоточены: рабочие вопросы потребуют деликатного и вдумчивого подхода. В период с 10 по 13 июня вы будете вынуждены заниматься проблемами близких и друзей, устранять поломки в доме.

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