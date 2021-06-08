В городе Покров Днепропетровской области местные жители засняли не совсем обычный смерч, который образовался над населенным пунктом. Смерч как будто бы парил в воздухе.

Фото любопытного атмосферного явления очевидцы опубликовали в Facebook-группе "OrdzhoCity сообщество г. Покров".

Смерч в Покрове наблюдался в понедельник, 7 июня. Отметим, что смерч или торнадо обычно возникает в грозовом облаке и распространяется вниз, обычно доходя до самой поверхности земли.

Смерч в Покровске. Фото: Facebook/ OrdzhoCity сообщество г. Покров

Напомним, "Страна" писала о том, как возле курортного города в Украине пронеслись сразу два смерча. Это произошло на косе Пересыпь, которая расположена неподалеку от туристической Кирилловки. В поле очевидцам удалось заснять сразу два смерча.

Также мы сообщали о том, что смерч пронесся по полям Одесской области. В тот день областной центр залило мощным ливнем, который даже местами заблокировал движение общественного транспорта.

Кроме того, мы писали, что под Мелитополем на видео сняли "смерч" из летающих муравьев. Энтомологи объяснили, что похожие на мух муравьи размножились благодаря жаркой и влажной погоде. Этот феномен наблюдается каждый год - чаще всего в июле или августе.