По состоянию на утро вторника, 8 июня, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 1 602 человека.

Напомним, что вчера, 7 июня в стране было выявлено 535 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 1 067 человек.

Умерли за отчетные сутки 118 человек (с начала эпидемии 51 333 пациента).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в сети.

Выздоровели за последние сутки 6 751 человек (с начала эпидемии - 2 101 722 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 95 детей и 94 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Запорожской области (92 человека), Киевской области (79), Донецкой области (73) и Харьковской области (66).

В Киеве выявили 700 новых случаев.

Ранее "Страна" сообщала, что главный инфекционист США заинтересовался китайской пещерой, из которой мог произойти коронавирус.

Также мы рассказывали, что жителям неподконтрольных территорий, едущих на вакцинацию в Украину, разрешат не уходить на двухнедельную самоизоляцию.