После телефонного разговора президентов США и Украины, который состоялся вчера 7 июня, Белый дом выпустил краткий пресс-релиз по его итогам.

Из примечательного можно отметить, что в официальном сообщении Вашингтона нет ни слова о том, что Джо Байден подтвердил "важность предоставления Украине ПДЧ в НАТО", о чем накануне заявлял "Стране" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Мы приводим полностью релиз Белого дома по итогам телефонного разговора президентов.

"Президент Джозеф Байден-младший сегодня (7 июня - Ред.) поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях и евроатлантических устремлениях Украины, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины.

Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму. Лидеры также обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 000 доз вакцины, чтобы помочь Украине справиться с пандемией. Президент Байден пригласил президента Зеленского посетить Вашингтон этим летом",- сообщили в пресс-службе Белого дома.

Ранее "Страна" в материале "После Путина в июле" разбиралась, зачем Байден зовет Зеленского в Вашингтон.