В США и не думает стихать "украинагейт", - скандал, связанный с возможным вмешательством Киева в американские выборы. Новым вехой в его развитии стала аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 года между бывшим адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани, бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Андреем Ермаком (на момент разговора помощником президента Владимира Зеленского - Ред.).

О получении записи и содержании разговора сообщил в сети американский телеканал CNN.

Exclusive audio obtained by CNN shows how former Pres. Trump's longtime adviser Rudy Giuliani relentlessly pressured and coaxed the Ukrainian government in 2019 to investigate baseless conspiracies about then-candidate Joe Biden. @mchancecnn reports. https://t.co/BGXIngcuE5 pic.twitter.com/XF1jg3Mms7 — The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 7, 2021

Как следует из записи, Рудольф Джулиани жестко давил на Киев в 2019 году и требовал расследовать дела против кандидата в президенты Джо Байдена.

Напомним, что этот разговор стал предвестником "скандальных телефонных переговоров Трампа с Зеленским, и оба разговора позже стали главной частью первого импичмента Трампа.

Во время примерно 40-минутного разговора Руди Джулиани неоднократно говорил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине и заявить о том, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года, чтобы навредить Трампу.

Если верить записи, то Джулиани сказал следующее: "...Все, что нам нужно от президента (Зеленского - Ред.) - это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и найдет доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должна быть прекращено... Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно".

Джулиани пообещал, что отношения между США и Украиной сразу улучшатся, если Зеленский запустит расследование. Во время разговора Джулиани и Волкер предположили, что такое публичное объявление может расчистить путь для визита Зеленского в США или для личной встречи с Джулиани.

Во время разговора Андрей Ермак пытался перевести беседу на официальные дипломатические вопросы, например, определить Зеленскому дату его первого официального визита в США. Но он также дал сигнал, что будет работать, чтобы двигаться вперед в "расследованиях" на которых настаивали его визави.

"Я абсолютно уверен, что как только будут утверждены даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой", - сказал Ермак. - И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем, лично сесть и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили".

Эксперты CNN уверяют, что после этого тон американцев изменился - Джулиани и Волкеру понравилось то, что они услышали. Волкер вспомнил, что Трамп должен вскоре поговорить с Зеленским и поздравить его с победой на выборах в Раду.

"Я уверен, что Зеленский это скажет", - заявил Ермак, имея в виду просьбу Джулиани и Волкера о том, чтобы Зеленский упомянул расследования во время его предстоящего разговора с Трампом.

Джулиани якобы ответил Ермаку: "Я не говорю (Зеленскому), что сказать", хотя до этого он несколько раз четко проговорил, что Зеленский должен объявить о конкретных расследованиях, которые хотел Трамп.

Ранее "Страна" в материале "По кому ударит возбуждение дела о вмешательстве Украины в выборы США", сообщала, что по этому делу проверят Деркача, Луценко и Порошенко.

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