В США и не думает стихать "украинагейт", - скандал, связанный с возможным вмешательством Киева в американские выборы. Новым вехой в его развитии стала аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 года между бывшим адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани, бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Андреем Ермаком (на момент разговора помощником президента Владимира Зеленского - Ред.).

О получении записи и содержании разговора сообщил в сети американский телеканал CNN.

Exclusive audio obtained by CNN shows how former Pres. Trump's longtime adviser Rudy Giuliani relentlessly pressured and coaxed the Ukrainian government in 2019 to investigate baseless conspiracies about then-candidate Joe Biden. @mchancecnn reports. https://t.co/BGXIngcuE5 pic.twitter.com/XF1jg3Mms7