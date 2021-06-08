Американский канал обнародовал скандальную аудиозапись, фото: twitter.com/TheLeadCNN
Американский канал обнародовал скандальную аудиозапись, фото: twitter.com/TheLeadCNN

В США и не думает стихать "украинагейт", - скандал, связанный с возможным вмешательством Киева в американские выборы. Новым вехой в его развитии стала аудиозапись телефонного разговора в июле 2019 года между бывшим адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани, бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и Андреем Ермаком (на момент разговора помощником президента Владимира Зеленского - Ред.).

О получении записи и содержании разговора сообщил в сети американский телеканал CNN.

Запись разговора между Джулиани и Ермаком

Как следует из записи, Рудольф Джулиани жестко давил на Киев в 2019 году и требовал расследовать дела против кандидата в президенты Джо Байдена.

Напомним, что этот разговор стал предвестником "скандальных телефонных переговоров Трампа с Зеленским, и оба разговора позже стали главной частью первого импичмента Трампа.

Во время примерно 40-минутного разговора Руди Джулиани неоднократно говорил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в Украине и заявить о том, что Украина вмешивалась в выборы 2016 года, чтобы навредить Трампу.

Если верить записи, то Джулиани сказал следующее: "...Все, что нам нужно от президента (Зеленского - Ред.) - это сказать: я поставлю честного прокурора, он проведет расследование и найдет доказательства, которые сейчас существуют, и есть ли другие доказательства причастности к выборам 2016 года, а затем дело о Байдене должна быть прекращено... Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьезно".

Джулиани пообещал, что отношения между США и Украиной сразу улучшатся, если Зеленский запустит расследование. Во время разговора Джулиани и Волкер предположили, что такое публичное объявление может расчистить путь для визита Зеленского в США или для личной встречи с Джулиани.

Во время разговора Андрей Ермак пытался перевести беседу на официальные дипломатические вопросы, например, определить Зеленскому дату его первого официального визита в США. Но он также дал сигнал, что будет работать, чтобы двигаться вперед в "расследованиях" на которых настаивали его визави.

"Я абсолютно уверен, что как только будут утверждены даты предстоящего визита президента Зеленского в США, я готов лично взять на себя контроль над подготовкой", - сказал Ермак. - И, конечно, я буду готов приехать, и мы можем, лично сесть и детально обсудить все вопросы, все это расследование, которое вы перечислили".

Эксперты CNN уверяют, что после этого тон американцев изменился - Джулиани и Волкеру понравилось то, что они услышали. Волкер вспомнил, что Трамп должен вскоре поговорить с Зеленским и поздравить его с победой на выборах в Раду.

"Я уверен, что Зеленский это скажет", - заявил Ермак, имея в виду просьбу Джулиани и Волкера о том, чтобы Зеленский упомянул расследования во время его предстоящего разговора с Трампом.

Джулиани якобы ответил Ермаку: "Я не говорю (Зеленскому), что сказать", хотя до этого он несколько раз четко проговорил, что Зеленский должен объявить о конкретных расследованиях, которые хотел Трамп.

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