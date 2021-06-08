Официальный Минск ужесточает законодательство за нарушения действующих законов. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об ужесточении уголовной ответственности, например в сфере противодействия экстремизму, реабилитации нацизма и порядке проведения массовых мероприятий.

Об этом передает Телеграм-канал РИА Новости.

Документ вводит ряд новых статей в Уголовный кодекс и исключает 10 старых статей. В целом пересмотрены санкции порядка 70 составов преступлений.

Вводится уголовная ответственность за:



▪️ участие, склонение к экстремистской деятельности, подготовку и обучение, а также финансирование (раньше наказывались только организация и руководство)



▪️ неоднократное нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия (до трех лет)



▪️ распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, совершенное в течение года после привлечения к административной ответственности



▪️ незаконные сбор и распространение персональных данных



▪️ разглашение данных лица в связи с его служебными обязанностями (до пяти лет)

Усилена ответственность за:



▪️ убийство сотрудника милиции



▪️ сопротивление лицам, охраняющим общественный порядок



▪️ насилие либо угрозу его применения в отношении таких лиц, а также судей



▪️ публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей либо его близких

Указ Лукашенко опубликован во вторник. Его положения вступят в силу через три месяца.

Ранее "Страна" сообщала, что Тихановская и владелец Nexta назвали интервью Протасевича "результатом пыток и насилия".