В России сын православного священника решил в соцсети TikTok научить людей правильно играть на церковных колоколах. Михаил Иванов с детства посещает церковь и быстро прославился в соцсети благодаря своим знаниям.

На его канал в Тик-токе ivanich_mikh подписались уже более 100 000 человек. Об этом передает Mash.

Отец 22-летнего парня-звезды является настоятелем Свято-Троицкого храма в одном из сел. Когда некому стало бить в колокола, Михаил изучил инструкции и принялся за дело. Теперь к молодому звонарю идут учиться, а он выкладывает процесс обучения в сеть. На своем канале он также рассказывает о церкви и разрушает стереотипы. За жизнью Михаила наблюдают свыше ста тысяч подписчиков.

Ранее в TikTok появился аккаунт "Братство Андрея Первозванного", где молодые люди в коротких видео рассказывают о вере. Идея зарегистрировать аккаунт принадлежит нескольким жителям Хабаровска. Публикуемые ими ролики одобряют представители епархии.

"Страна" разбиралась, как интервью ТикТок-блогера из Днепра вырвалось в тренды Ютуба.

Напомним, что в США у ребенка наступила смерть мозга после опасного челленжа в TikTok.