Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника рассказали о птице, чей наряд напоминает ярких обитателей тропиков, а глаза имеют алый оттенок. Это золотистая щурка, которая охотится на пчел, ос и шмелей.

Фото пернатого и его описание опубликовано в Фейсбуке организации.

Основные места обитания щурки в Украине. по словам специалистов заповедника, - ее южная и центральная части. В Полесье она встречается редко. Поэтому в Чернобыльском заповеднике встречи с щурками не часты.

К тому же птицы прилетают в зону отчуждения на время - в конце апреля, начале мая.

В заповеднике яркие пернатые селятся на открытых территориях, особенно им нравятся обрывы, где птицы роют гнездовые норы. Когда таких мест нет, щурки обустраивают норы в небольших холмах, которые есть в заповеднике у заброшенных ферм.

Щурки гнездятся отдельными парами, иногда одну нору занимают несколько семейств - максимум три. Насекомых они ловят в воздухе, но нередко хватают зазевавшихся кузнечиков, которые сидят на длинных стеблях травы. Любимый их корм - перепончатокрылые.

Ближе к осени щурки начинают готовиться к отлету в теплые края. Первые особи покидают Украину в начале августа, их отлет продолжается до середины сентября.

Оценить гнездовую популяцию этой птицы в заповеднике сложно, поскольку территория ее обитания очень большая. Вероятно, здесь гнездится около 8-15 пар.

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