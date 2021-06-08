В НБУ решили ввести в обращение новую памятную монету, посвященную наследию Украины. Монета из серебра "Спадок" вводится в обращение с 9 июня.

Ее номинал составляет 10 грн, масса - 31,1 г, диаметр - 38,6 мм. Памятную монету выпустят тиража - 4 тыс. штук.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, серебряная памятная монета "Спадок" ("Наследие") посвящена раскрытию в художественно-образной манере народного искусства, явлений культуры, науки, быта, перешедших нам в наследство от предыдущих поколений и представленных древним символом солнца, жизненной силы, эволюции Вселенной и жизни в целом, достоянием выдающейся универсальной ценности материальной и духовной культуры нашего народа и другими символами, закодированными на писанках, вышиванках, в орнаментах.

На аверсе монеты размещены: вверху малый государственный Герб Украины (позолоченный), над которым – год чеканки монеты – 2021; внизу полукругом надписи: УКРАИНА и 10 ГРИВЕН; в центре изображена украшенная знаками-символами, оберегами, узорами спираль – многозначный символ эволюции Вселенной, развития, непрерывности, ритм дыхания и самой жизни.

На реверсе монеты в окружении стилизованной растительности, символизирующий живописные пейзажи Украины, изображен казак Мамай (элемент отделки - позолота), который является своеобразным воплощением украинского характера, символом свободолюбия и бессмертия украинского народа. Казак держит стилизованное украинское небо, украинскую культуру, все многовековое наследие народа. Вверху размещена надпись - наследие.

Как сообщала "Страна", с 17 мая в Национальном банке Украины (НБУ) ввели в обращение золотую памятную монету "1 Гривня".

Напомним, что в НБУ продали первые золотые гривневые монеты на электронном биржевом аукционе.