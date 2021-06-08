В Запорожье на улице Школьная мужчине стало плохо прямо на улице. Приехали медики "скорой" помощи и пытались спасти его, но безрезультатно.

В итоге на врачей напала толпа родственников покойного, на место пришлось вызвать сотрудников полиции, которые остановили суд Линча.

Видео произошедшего появилось в Instagram-канале "Это Запорожье".

Напавшие на медиков хулиганы обвинили их в его смерти и хотели забрать тело. Судя по кадрам, группа родственников - представители ромской национальности. Они вели себя грубо.

Позже стало известно, что медики без халатов пересели в гражданское авто и уехали, а за ними устроили погоню.

Как сообщала "Страна", осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину "Спутник V". Незадолго до того в России заявили, что готовы предоставить Украине свою вакцину от коронавируса.

Напомним, что к середине мая 2021 по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине уже превысило 138 500 человек.