Государственный секретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече российского и американского президентов, которая состоится 16 июня в Женеве.

Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Госдепа 7 июня.

Как стало известно, Блинкен отправится вместе с президентом США Джо Байденом в его первое зарубежное турне на посту главы государства. Оно начнется в Великобритании, а закончится в Швейцарии встречей с президентом России Владимиром Путиным.

"Он (Блинкен - Ред.) примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве", - говорится в сообщении.



Как писала "Страна", ранее Блинкен заявля, что грядущая встреча Путина и Байдена станет "испытанием" готовности России к стабильным отношениям с Соединенными Штатами. Кроме того, США ожидают от России предсказуемости в отношениях.

Между тем стало известно, что после поездки в Женеву с Байденом в Вашингтоне увидится Владимир Зеленский. Глава Белого дома пригласил его к себе во время телефонного разговора.