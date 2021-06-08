В компании Apple на конференции WWDC 2021 официально представили для разработчиков новую мобильную операционную систему iOS 15. Она выйдет для смартфонов iPhone.

Об этом сообщает портал IXBT.

Большое внимание в презентации в Apple уделили рассказу о доработке видеозвонков FaceTime. В iOS 15 в FaceTime появится режим просмотра в виде сетки и портретный режим для видео, когда фон размывается, а также поддержка пространственного звука Spatial Audio, выделение звука голоса в зависимости от ситуации.

И главное - теперь можно создавать ссылки на видеозвонок, которыми можно поделиться с другими для лёгкого присоединения. Новая функция SharePlay позволяет "поделиться" музыкой, видео и даже фильмами во время видеозвонка FaceTime, а также показать экран.

Фото: ixbt.com

В приложении Messages (Сообщения) стали доступны новые способы поделиться контентом, таким как изображения, музыка, подкасты, статьи Apple News и многое другое. Можно создать что-то вроде коллажа, стопку, а также закрепить переданный контент.

Фото: ixbt.com

Весь присланный в Messages контент сохраняется в соответствующие приложения - музыка в Apple Music, фото в Photos, и так далее.

Также в системе были переработаны оповещения. Появились «сводки» уведомлений, которые основаны на привычках пользователя по взаимодействию с приложениями. Сводки появляются в определённое время, назначенное пользователем или вычисленное с помощью системы искусственного интеллекта.

Фото: ixbt.com

Статус Do Not Disturb (Не беспокоить) теперь отображается контактам в Messages, также есть альтернативные статусы. Статусы синхронизируются между устройствами. Функция Focus позволяет организовать уведомления в зависимости от ситуации. Например, в режиме «Работа» будут выводиться только "рабочие" оповещения.

Фото: ixbt.com

Появилась функция Live Text, позволяющая пользователям выделять и выбирать текст на изображениях, а также переводить его, копировать в документы, и многое другое. Live Text работает в Photos и другими приложениями, вроде Apple News‌.

Также были обновлены "Карты", "Погода", в Wallet можно хранить документы, поиск Spotlight научился находить текст на фото, в "Воспоминаниях" в Photos появилась поддержка Apple Music, а также многое другое.

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Напомним, что на iOS и Android появилось приложение для знакомств на основе любимых мемов.