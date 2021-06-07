Посольство Соединенных Штатов в Киеве поприветствовало участие Вооруженных сил Украины в международных военных учениях Defender21. Они прошли в Венгрии.

Реакция дипломатического представительства появилась 7 июня в его Твиттере.

"Приветствуем участие Вооруженных сил Украины в Defender21 в Венгрии! Такие совместные учения помогают ВСУ сохранять территориальную целостность Украины и поддерживают прогресс Украины в направлении совместимости с НАТО", - говорится в записи микроблога.

Кроме Украины, в учениях также принимали участие военные США, Германии, Польши, Хорватии и Словакии.

Представительство Вашингтона активно высказывается по внутриукраинским проблема.

Так, ранее в посольстве США прокомментировали новую форму сборной Украины по футболу, представленную 6 июня. Дипломаты заявили, что она им нравится.

Также в посольстве всех поздравили с тем, что подряд на строительство окружной дороги вокруг Киева отдали американской корпорации Bechtel Corporation.

Кроме того, посольство одобрило вручение подозрений бывшим сотрудникам "ПриватБанка".