Даже ночные клубы: Кабмин резко ослабил карантин

За 15 месяцев карантина страна уже отвыкла от хороших новостей по эпидемической ситуации, но вчерашние новости не могли не порадовать: за воскресенье было выявлено всего 535 новых зараженных – столько, сколько в последний раз было еще во время прошлогоднего весеннего локдауна.

Понятно, что это традиционные "воскресные" цифры, которые уже сегодня неизбежно увеличатся, но все равно они означают, что на какой-то период украинцы получили передышку.

Заслуги власти в этом нет: несмотря на клятвенные обещания об ускорении темпов вакцинации, она все еще идет крайне низкими темпами, которые далеки от рубежа в пять миллионов "дважды уколотых", обещанного к 1 сентября. Да и самих вакцин, которые миллионными партиями должны посыпаться на Украину уже в нынешнем месяце, все еще не видно.

Тем не менее, премьер Денис Шмыгаль вчера отчитался перед президентом о значительных успехах в деле борьбы с коронавирусом. И тут же от имени правительства издал постановление о небывалом для последнего года ослаблении ограничительных мер.

Общепиту разрешили работать круглосуточно, массовые мероприятия можно проводить без ограничений (но вход – при наличии отрицательного теста или справки о вакцинации). Больше того, разрешена работа всех развлекательных учреждений, включая ночные клубы, которые официально не работали уже месяцев девять.

В общем, за исключением туризма в Евросоюз, Украина возвращается к нормальной "доковидной" жизни. И вполне можно ожидать, что вскоре появится видеообращение Владимира Зеленского на тему "Как мы пережили сложный год".

Однако в ситуации, когда один укол получили лишь 3% населения, а количество полностью вакцинированных все еще меньше, чем полпроцента, увы, нет никаких оснований предполагать, что все самое страшное уже позади.

Нам хотя бы дотянуть до уровня Молдавии – там 3% вакцинированы полностью, а по одному разу укололись уже 9%. Об уровне, на котором находятся остальные европейские страны, пока и мечтать не приходится.

Закон об олигархах: все решит референдум?

Вчера Зеленский заговорил о возможности того, что его законопроект об олигархах не найдет поддержки в парламенте.

Это удивительно – на фоне того, что в последнее время фракция "Слуги народа" синхронно выдает по 200-220 голосов за все, что ей предлагают голосовать. А с учетом полного доверия к Банковой со стороны "Доверия" гарантия успешных голосований стала практически стопроцентной.

Но, видимо, президент все же не уверен в том, что его влияние на "слуг" окажется более сильным, чем влияние олигархов, на которых хотят повесить опознавательные знаки, и что доверие "Доверия" к олигархам не окажется еще более сильным.

В общем, Зеленский решил применить шантаж: если Верховная Рада не даст 226 голосов – законопроект вынесут на референдум. И тут глава государства копирует одного из своих предшественников – Леонида Кучму. Леонид Данилович, как известно, точно таким же шантажом 25 лет назад продавил принятие Конституции.

Тогда парламент испугался и дал 300 голосов. Сейчас задача даже проще – особенно с учетом того, что формально пропрезидентская фракция имеет в Раде большинство.

Однако не исключено, что депутаты все-таки шантажа не испугаются – и не потому, что смелее своих предшественников, а потому, что в основной массе это политики-однодневки, которых сегодняшняя финансовая перспектива интересует больше, чем абстрактное политическое будущее.

Зеленского позвали в Белый дом. После встречи с Путиным

Вчера Владимир Зеленский дождался второго звонка от Джо Байдена. Американский президент радостно сообщил украинскому, что ждет его уже нынешним летом, - чем, видимо, должен был вызвать на Банковой неподдельную радость. Однако есть подозрение, что особой радости ни звонок, ни приглашение не вызвали.

Это первого звонка из Белого дома Зеленский ждал как манны небесной. А теперь он хотел уже встречи – и не просто встречи, а встречи до личных переговоров Джо Байдена с Владимиром Путиным. В этом случае все выглядело бы так, будто Вашингтон советуется со своим главным стратегическим партнером насчет того, какую линию выдерживать в противостоянии с общим врагом.

А при нынешних раскладах все будет выглядеть иначе: президент США встретится с президентом России, там они обсудят украинский вопрос и, может, даже примут какие-то решения, а после этого Байден вызовет к себе Зеленского и сообщит, что же там они порешали и что Киеву предстоит выполнить. В общем, "зрада" в красивой упаковке.

Украинский президент это хорошо понимает. Недаром все его свежее интервью, данное американскому изданию Axios, сквозит темой разочарования в Байдене и – одновременно – надеждами на то, что Белый дом "исправится".

Однако вчерашнее приглашение от американского президента посетить Вашингтон "однажды летом", после того, как Байден вернется из Европы (то есть после саммита НАТО и встречи с Путиным), – это уже ответ на ожидания Зеленского.

Ведь он сам однозначно (и вполне справедливо) ответил на вопрос о том, что будет означать его встреча с президентом США после переговоров Байдена с Путиным: "Есть империи, есть великие державы мира, и есть все остальные".

НАТО: открытые двери без права входа

В интервью Axios украинский президент высказывал обиды не только по отношению к Байдену, но и по отношению к НАТО. По иронии судьбы, Североатлантический альянс вчера дал ему еще более разочаровывающий ответ, чем Белый дом.

Если Байден хотя бы обозначает сроки, когда Зеленский может приехать к нему в гости, то НАТО на предстоящем саммите даст куда более абстрактное обещание: Украине объявят, что двери Альянса для нее открыты, но план действий по членству в организации никто не даст.

Проще говоря, двери открыты, но войти в них нельзя. Нельзя даже потоптаться на пороге – можно лишь издали наблюдать, что происходит в дверном проеме.

И это произойдет несмотря на то, что президент США твердо заверил вчера своего украинского стратегического партнера: Штаты твердо поддерживают предоставление ПДЧ Киеву.

Больше того: известно, что предоставление ПДЧ Украине так же твердо поддерживают Польша и Литва. Поэтому Зеленский может гордиться тем, какое мощное лобби имеет в НАТО. И даже помахать им ручкой в открытые двери.