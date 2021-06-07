В Ленинградской области в ДТП погибла народная артистка России, певица и педагог Римма Волкова. Ей было 80 лет. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщила пресс-служба музыкальной школы имени Римского-Корсакова, где она работала.

По данным журналистов ТАСС, в ДТП столкнулись два легковых автомобиля, в одном из которых находилась певица. В результате, кроме Волковой, погиб еще один мужчина.

"С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова", - заявили в учебном заведении.

Источник в экстренных службах сообщил, что авария, в которой погибла Волкова, произошла в воскресенье, 6 июня, около 17:30 по московскому времени на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. В 1967 году она закончила обучение в Казанской консерватории. Позже певица была приглашена в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинского), где служила с 1967 по 1993 годы. Званием народной артистки России была удостоена в 1995 году. В последние годы преподавала в музыкальной школе имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

Как сообщала "Страна", во Львове маршрутка протаранила дерево, пострадали пять пассажиров.

Также мы писали о том, как под Днепром в ДТП погиб чиновник, курировавший строительство мостов в Запорожье.

Напомним, где в Киеве чаще всего происходят ДТП по данным полиции.