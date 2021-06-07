В сеть попал фрагмент записи интервью бывшего главного редактора Telegram-канала "NEXTA" Романа Протасевича ведущему программы "Марков. Ничего личного", которая выходит на белорусском телеканале ОНТ. На нем оппозиционер пошутил о сыворотке правды.

Фрагмент опубликовал 7 июня Telegram-канал агентства "БалТа".

На видео показано, как на перерыве Протасевич и телеведущий Марат Марков пьют воду из пластиковых бутылок.

"Вы же камер уне выключаете? А то скажут потом, что Роману подмешали что-нибудь... Опоили", - сказал Марков.

"Да вы что, мне же еще в КГБ сыворотку правды колют", - с усмешкой ответил ему Протасевич.

Ранее "Страна" делала подробный разбор этого интервью, в котором Роман говорил о том, что его связывает с украинским "Азовом", об отношениях внутри белорусской оппозиции, подготовке покушений на президента Александра Лукашенко и многом другом.

Между тем лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и владелец Telegram-канала "NEXTA" Степан Путило прокомментировали интервью задержанного Протасевича и заявили, что к нему применяли пытки.