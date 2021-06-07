В Украине за январь-май 2021 года самым популярным внутренним пассажирским поездом стал № 45/46 "Ужгород - Лисичанск". Рейсами этого состава за 5 месяцев перевезено около 329 тысяч пассажиров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

В "Укрзализныце" сообщили", что впервые с начала карантина средняя населенность поездов достигла 70% и постепенно продолжает расти.

На втором месте по популярности оказался поезд № 41/42 "Днипро - Трускавец" со 188 тыс. пассажиров, на третьем - поезд № 69/70 "Мариуполь - Львов" со 176 тыс. пассажиров.

Далее следуют:

4. № 137/138 "Хмельницкий - Лисичанск", (165 тыс. пассажиров),

5. № 91/92 "Одесса - Константиновка" (170 тыс. пассажиров),

6. № 145/146 "Киев - Измаил" (159 тыс. пассажиров),

7. № 101/102 "Киев - Херсон" (147 тыс. пассажиров),

8. № 97/98 "Ковель - Киев" (143 тыс. пассажиров),

9. № 357/358 "Киев - Рахов" (141 тыс. пассажиров),

10. № 125/126 "Константиновка - Киев" (140 тыс. пассажиров).

При этом среди самых популярных направлений (маршрутов, на которых пассажиры преимущественно движутся от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями на пути следования поезда) лидером является направление "Харьков - Киев" - 184 тыс. пассажиров (обратно - 178 тыс.).

Далее следуют

"Львов - Киев" - 165 тыс. пассажиров (обратно - 161 тыс.),

"Днипро - Киев" - 131 тыс. пассажиров (обратно - 123 тыс.),

"Винница - Киев" - 106 тыс. пассажиров (обратно - 104 тыс.),

"Запорожье - Киев" - 86 тыс. пассажиров (обратно - 80 тыс.),

"Одесса - Киев" - 79 тыс. пассажиров (обратно - 75 тыс.),

"Херсон - Киев" - 70 тыс. пассажиров (обратно - 66 тыс.),

"Ивано-Франковск - Киев" - 69 тыс. пассажиров (обратно - 67 тыс.),

"Кривой Рог - Киев" - 61 тыс. пассажиров (обратно - 55 тыс.),

"Николаев - Киев" - 58 тыс. пассажиров (обратно - 53 тыс.).

Как сообщала "Страна", быстрая реакция машиниста спасла жизнь африканцу, который упал на рельсы метро в Харькове. После того как поезд остановился, к чернокожему мужчине, одетому в длинный белый балахон, похожий на африканскую рубаху дашики, подошла полиция.

Напомним, то в Пакистане столкнулись два поезда. В катастрофе погибли более 30 человек.