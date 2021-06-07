Вследствие разрушения дамбы на Северо-Крымском канале, сооруженной семь лет назад, в Крым стала просачиваться вода из Днепра.

Об этом сообщается в сюжете "Пятого канала".

Дамба - это постройка вдоль Северо-Крымского канала, что в Херсонской области. По сути она представляет собой временную плотину, которую соорудили из металлических конструкций и мешков из песка семь лет назад местные фермеры. Недавно жители заметили, что сооружение пропускает воду, которая течет в сторону полуострова из Днепра.

Некоторые мешки с песком просто разорвались и сползают вниз. Со временем шестиметровый барьер, сдерживающий днепровскую воду, может полностью выйти из строя и перестать справляться со своей задачей.

Хотя на отдельных участках вода проникает на полуостров, в целом канал выглядит заброшенным: его дно пересохло, на нем пробивается растительность. А семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.

При этом небольшой опрос местных жителей показал, что не все они являются сторонниками водной блокады полуострова.

"Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду", - высказался на эту тему один из жителей Николаева.

Временную дамбу в Херсонском регионе должна была заменить более надежная конструкция, строительство которой началось в 2015 году и до сих пор не закончено.

До водной блокады Северо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Сейчас в некоторых районах Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.

Как писала "Страна", "власти" Крыма заявили, что готовы обращаться в международный суд по правам человека из-за прекращения поставок воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Мы также приводили слова вице-премьер-министра Алексея Резникова о том, что украинские власти допускают поставку воды в Крым, только если международные миссии заметят угрозу для украинских граждан, проживающих на полуострове.