Пообщавшихся с журналистами врачей в их пациентах более всего раздражает пренебрежение к гигиене (немытость), хамство, нравоучения из интернета, а также несоблюдение медицинских рекомендаций.

Об этом сообщает издание "MKRU".

Так, врач одной из поликлиник Андрей сказал, что "у многих пациентов принятие душа не в чести", из-за чего врачебные приемы сопровождают неприятные запахи. С ним также согласились опрошенные массажист, терапевт, врач стационара и иглотерапевт.

Также врачей раздражают "пациенты, которые знают все заранее, хотя пришли выслушать мнение специалиста. И когда что-то им объясняешь, чувствуешь, как оно проваливается в пустоту".

Специалисты говорят, что некоторые пациенты спорят с ними о предлагаемом лечении, опираясь на информацию из интернета.

Также среди "выводящих из себя" вещей врачи называли хамство, непунктуальность, несоблюдение медицинских предписаний и инфантильность.

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