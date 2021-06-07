Офис президента опубликовал официальный пресс-релиз о телефонной беседе президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом, которая состоялась вечером 7 июня.

Релиз появился на сайте главы государства спустя несколько часов после разговора.

В нем сказано, что Зеленский принял приглашение Байдена посетить США в июле этого года. А Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил лидерство Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране.

Также президент США заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления нашему государству Плана действий относительно членства в Альянсе, сообщили у Зеленского. Там добавили, что Байден пообещал учесть позицию Украины при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня.

Лидеры обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США накануне важных саммитов "Группы семи" и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Байдена с руководством Евросоюза и президентом Российской Федерации.

Зеленский рассказал Байдену о ситуации с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ. Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы Украины до сих пор наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения.

"Так называемый отвод российских войск является лишь имитацией", - сказал президент Украины.

Со своей стороны президент США отметил важность обсуждения с Зеленским региональных рисков, касающихся безопасности, как раз накануне важных мероприятий по вопросам безопасности.

Байден поддержал инициативу Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне.

Главы государств также затронули вопросы энергетической безопасности. Президент США отметил, что он является противником реализации проекта "Северный поток - 2".

Со своей стороны Зеленский сказал, что "Северный поток - 2" - это не экономический проект. Он создает серьезную угрозу и является вызовом. Лидер США заверил президента Украины в гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Президенты также обменялись мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ. Зеленский рассказал о запланированных шагах в направлении уменьшения влияния олигархов на жизнь страны. Он отметил, что заинтересован в развитии крупного бизнеса в Украине, но без олигархического вмешательства в политику и экономику.

Президент Украины также выразил благодарность за решение США предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины против COVID-19.

"Это сохранит жизнь многих украинцев. США в очередной раз подтвердили приверженность стратегическому партнерству с Украиной", - отметил Зеленский.

Ранее "Страна" приводила комментарий беседы президентов Михаила Подоляка.

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