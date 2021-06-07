Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил коллегам-министрам из Франции Жан-Иву Ле Дриану и Германии Хайко Маасу, что попытки властей Украины пересмотреть Минские соглашения являются неприемлемыми.

В понедельник, 7 июня состоялся телефонный разговор между ними. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство РФ.

В ходе разговора министры провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах урегулирования конфликта на Донбассе по итогам состоявшейся 26 мая очередной видеоконференции политических советников лидеров стран "нормандского формата".

"Была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и необходимость выполнения всеми сторонами своих обязательств", - говорится в сообщении министерства.

Также Лавров посетовал на отсутствие реакции стран Запада на противоречащие действующим договоренностям заявления из Киева.

Ранее мы анализировали, о чем говорит уже состоявшаяся недавно встреча Блинкена и Лаврова в Рейкьявике и чего ждать Украине.

Как сообщала "Страна". представители России и США уже готовят совместное заявление для Байдена и Путина по итогам встречи в Женеве. Не исключено, что итоговый текст будут "шлифовать" вплоть до самой встречи 16 июня.