Фаучи не исключает разные версии происхождения коронавируса. Фото: flickr.com

Ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям и глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи высказался о происхождении нового коронавируса. Он также призвал Китай обнародовать медицинские записи девяти людей в Ухане, у которых COVID-19 мог быть еще в 2012 и в ноябре 2019 года.

Об этом Фаучи сказал в интервью Financial Times, опубликованном 4 июня.

По словам Фаучи, он хотел бы "увидеть медицинские карты трех человек, которые, как сообщается, заболели COVID-19 в 2019 году. И добавил: "Действительно ли они заболели, и если да, то чем?"

Эти записи касаются трех исследователей Уханьского института вирусологии, у которых были симптомы, похожие на COVID-19, еще осенью 2019 года.

Остальные шесть записей, которые интересует Фаучи, относятся к 2012 году. Тогда группа шахтеров заболела после пребывания в пещере с летучими мышами, причем трое людей впоследствии умерли. Исследователи из Уханьского института посещали ту пещеру, чтобы взять образцы у летучих мышей.

"Что написано в медицинских записях тех шахтеров? Был ли у этих людей вирус? Что это было? Вполне возможно, что SARS-CoV-2 происходит именно из той пещеры. Коронавирус либо начал распространяться естественным путем, либо прошел через лабораторию", - допустил инфекционист.

В начале пандемии Фаучи говорил, что вирус имеет животное происхождение и попал к людям от летучей мыши или панголина.

Ранее "Страна" приводила прогноз Фаучи, по которому американцы будут носить маски до 2022 года.

Также этот специалист хвалил российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

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