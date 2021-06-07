В Кировоградской области с начала текущего года смертность превысила рождаемость более чем в три раза.

Об этом со ссылкой на управление статистики области сообщает медиапортал DOZOR понедельник, 7 июня.

По их данным, на 100 умерших в области приходился 31 новорожденный. При этом численность населения Кировоградщины уменьшилась на 3 692 человека.

На данным момент, численность населения области составляет 916 436 человек.

Напомним, днем ранее Украина опять вошла в пятерку европейских стран по смертности от коронавируса. К тому же Украина среди стран мира заняла 30 место по количеству новых заражений и четвертую позицию по смертности среди стран Европы.

Также мы рассказывали, что за год смертность в Украине выросла больше чем на треть. Вместе с тем, количество родившихся малышей в целом за первый квартал сократилось на 4,2% - до 67,51 тыс.

По данным Государственной службы статистики, в 2020 году умерли 616 835 человек. За прошлый год инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 6 822 человек. От Covid-19 в Украине умерло в 2020-м 20 709 человек. Эти данные почти почти вдвое превышают годовую статистику смертности украинцев от гриппа.