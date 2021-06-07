Twitter удалил пост президента Нигерии. В ответ Нигерия запретила Twitter
Американская социальная сеть Twitter удалила пост президента Нигерии Мухаммаду Бухари с упоминанием гражданской войны в стране 1967-1970 годов. Вскоре после этого правительство Нигерии на неопределенный срок приостановило работу этой соцсети на территории государства.
Об этом сообщает ВВС.
В твите Бухари, который не понравился цензорам Twitter, усмотрели угрозы наказания виновных в недавних нападениях на избирательные и полицейские участки.
"Многие из тех, кто сегодня плохо себя ведет, слишком молоды, чтобы осознавать разрушения и гибель людей, произошедшие во время гражданской войны в Нигерии. Те из нас, кто провел 30 месяцев в полях, кто прошел через войны, будет обращаться к ним на том языке, который они понимают", - говорилось в записи.
После этого представитель Twitter заявил, что публикация нарушает правила соцсети. А владелец аккаунта должен будет удалить твит и провести 12 часов в режиме только для чтения.
В ответ министр информации Нигерии Лай Мохаммед заявил, что популярную платформу используют для "подрыва существования Нигерии".
Министр также поручил Национальной радиовещательной комиссии немедленно начать процесс лицензирования всех социальных сетей, которыми пользуются в Нигерии.
Как писала "Страна", вскоре после штурма Капитолия трампистами Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа. Так же поступили другие соцсети.
А месяц назад администрация Twitter забанила новую онлайн-платформу Трампа.