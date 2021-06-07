Американская социальная сеть Twitter удалила пост президента Нигерии Мухаммаду Бухари с упоминанием гражданской войны в стране 1967-1970 годов. Вскоре после этого правительство Нигерии на неопределенный срок приостановило работу этой соцсети на территории государства.

Об этом сообщает ВВС.

В твите Бухари, который не понравился цензорам Twitter, усмотрели угрозы наказания виновных в недавних нападениях на избирательные и полицейские участки.

"Многие из тех, кто сегодня плохо себя ведет, слишком молоды, чтобы осознавать разрушения и гибель людей, произошедшие во время гражданской войны в Нигерии. Те из нас, кто провел 30 месяцев в полях, кто прошел через войны, будет обращаться к ним на том языке, который они понимают", - говорилось в записи.

После этого представитель Twitter заявил, что публикация нарушает правила соцсети. А владелец аккаунта должен будет удалить твит и провести 12 часов в режиме только для чтения.

В ответ министр информации Нигерии Лай Мохаммед заявил, что популярную платформу используют для "подрыва существования Нигерии".

Министр также поручил Национальной радиовещательной комиссии немедленно начать процесс лицензирования всех социальных сетей, которыми пользуются в Нигерии.

Как писала "Страна", вскоре после штурма Капитолия трампистами Twitter заблокировал аккаунт Дональда Трампа. Так же поступили другие соцсети.

А месяц назад администрация Twitter забанила новую онлайн-платформу Трампа.