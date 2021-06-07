Несмотря на многократные запросы из Нидерландов власти США так и не передали в окружной суд Гааги якобы сверхсекретные спутниковые снимки, касающиеся расследования крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на Донбассе в 2014 году. В итоге суд был вынужден начать рассмотрение дела по сути без них.

Об этом сообщила в интервью судья, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф, передает РИА Новости.

"Суд поручил следственному судье провести расследование. Часть расследования завершена, часть еще продолжается, в том числе и по вопросу спутниковых снимков. Когда все документы получены, они включаются в материалы дела и обсуждаются на судебном заседании… Как мы поняли, расследование ряда вопросов не было завершено. Если США ответят на наш запрос, это будет обсуждаться дополнительно в ходе судебного разбирательства по существу", - сказала судья в ответ на вопрос о том, получил ли суд ответ от американской стороны по поводу предоставления спутниковых снимков.

Голландский суд ранее неоднократно направлял США запрос о спутниковых снимках места авиакатастрофы, однако ответа так и не было получено.

После этого власти США проинформировали Нидерланды, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по "Боингу" MH17 к документу, который был направлен ими еще в 2014 году.

Как сообщала "Страна", в 2020 году главный прокурор Нидерландов по делу о малазийском Боинге MH17 внезапно уволился и ушёл в полицию. Ранее он получил награду от Министерства юстиции и безопасности Нидерландов за успехи в расследовании катастрофы MH17.

Напомним, что ранее вышел фильм-расследование голландского журналиста Макса ван дер Верффа о сбитом на Донбассе "Боинге". Там среди прочей резонансной информации говорится о том, что НАТО в 2014 году планировало некую масштабную операцию в Украине.