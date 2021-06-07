В детском саду в селе Испас Черновицкой области, где 26 детей получили пищевое отравление, провели исследование и обнаружили бактериальное загрязнение в еде. Кроме того в дошкольном учреждении были проблемы с соблюдением санитарных норм.

Об этом со ссылкой на и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра Наталию Гопко сообщает "Укринформ".

По предварительным данным, именно еда стала причиной массового пищевого отравления.

"Результаты исследований следующие. Есть бактериальное загрязнение отдельных блюд, исследовались суточные пробы блюд, присутствует загрязнение поверхностей, разделочных досок, столов, посуды и также отклонения по микробиологическим показателям питьевой воды. Там вода из локального водопровода, то есть родниковая. Это позволяет сделать заключение о бактериальном загрязнении продуктов питания, которые употребляли дети", - сказала Наталия Гопко.

По словам главного санитарного врача области, результаты анализов проб из садика свидетельствуют о том, что там были проблемы с соблюдением санитарных требований.

"Кроме того, Госпродпотребслужба нам направила сообщение, что они обнаружили ряд нарушений санитарного законодательства, которые также имели значение при отравлении - были вопросы к маркировке, были вопросы к сопроводительным документам на продукцию и пр. По процедуре Госпродпотребслужба будет направлять предписания на устранение выявленных недостатков. Возможно, за определенные нарушения сразу предусмотрен штраф", - добавила Наталия Гопко.

По словам главного санитарного врача Буковины, в настоящее время все пострадавшие дети уже выздоровели, их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, об отравлении в стало известно 3 июня. Во время проверки детсада члены специальной комиссии также выяснили, что к семейным врачам с аналогичными симптомами целом обратились 28 человек - 2 взрослых и 26 детей.

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