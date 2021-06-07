Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "Стране" телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена, который состоялся 7 июня.

"Разговор президентов Украины и США был абсолютно предметный, доверительный и касался максимально широкого спектра вопросов. Особенно в части безопасностных аспектов для нашего региона.

Фактически, это была обстоятельная сверка позиций двух государств перед предстоящими в июне саммитами. В частности, перед саммитом НАТО и встречей президента США с президентом России. Разговор президентов, кстати, длился дольше, чем было запланировано.

Прежде всего, подчеркну, что несмотря на постоянно тиражируемые слухи об охлаждении двухсторонних отношений, а также о какой-то немыслимой привязке возможной личной встречи президентов к увольнению того или иного чиновника в Украине, президент Джо Байден прямо пригласил президента Владимира Зеленского в июле посетить Вашингтон. Это абсолютно недвусмысленно ставит точку во всех намеренно распространяемых слухах и спекуляциях о том, что якобы есть какие-то препятствия для контактов наших президентов.

Никаких препятствий нет и быть не могло. У двух стран полноценные и максимально доверительные партнёрские отношения.

Кроме этого, президент США абсолютно четко подтвердил неизменность позиции США по поддержке интеграции Украины в НАТО и важности предоставления Украине ПДЧ. И что это крайне актуальный вопрос. Также предметно и всеобъемлюще обсудили и вопрос о больших рисках строительства "Северного потока – 2". Президент Владимир Зеленский отметил, что этот вопрос точно нельзя считать экономическим, это, скорее, вызов для безопасности Европы и Украины.

Президент Байден в свою очередь подтвердил неизменность максимально широких гарантий Украине в сфере безопасности. В максимально широком значении этого смысла.

Президенты обсудили детально также и реальную ситуацию на Донбассе".

Как писала "Страна", упомянутый Подоляком саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Причем украинская сторона не будет принимать в нем участие, хотя Украину на нем будут обсуждать.

А Путин с Байденом встретятся 16 июня и тоже, как заявлял Белый дом, поднимут тему Украины.