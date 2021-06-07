Президент США Джо Байден в этом году не устраивал церемонии по поводу годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, а также не принимал участия в подобных мероприятиях. В Белом доме затруднились объяснить, почему.

Во время традиционного брифинга пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, который 7 июня она проводила вместе с советником по безопасности Джейком Салливаном, у представительницы администрации Байдена спросили, почему президент никак не почтил годовщину высадки.

Псаки в ответ заявила лишь, что Байден ценит роль ветеранов и память о них, это "близко его сердцу".

В отличие от Байдена его предшественник Дональд Трамп, а также другие президенты, Барак Обама и Джордж Буш, всегда устраивали церемонии в память о высадке.

Как писала "Страна", в 2019 году в церемонии празднования 75-летия высадки войск в Нормандии приняли участие Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон.

Украину тогда на торжествах в честь годовщины операции в Нормандии представлял посол во Франции Олег Шамшур.