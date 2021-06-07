Президент Украины Владимир Зеленский вслед за представителями Белого дома подтвердил приглашение в Белый дом от лидера США Джо Байдена во время сегодняшнего телефонного звонка.

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в твиттер

"Спасибо, Джо Байден, за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле. Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США", - написал президент.

Ранее на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о приглашении. Со слов советника, Байден сказал Зеленскому, что с нетерпением ждет встречи с ним в Белом доме этим летом.

Напомним, первый телефонный разговор президентов стран состоялся 2 апреля на фоне обострения ситуации на Донбассе и вдоль границ с Россией. "Страна" подробно описывала, о чем Байден говорил тогда с Зеленским и прогнозировала, какие последствия будет иметь их общение.

Мы также писали, что через шесть дней после инаугурации Байден позвонил Владимиру Путину, тогда как Зеленскому звонка из Белого дома пришлось дожидаться два месяца. Мы приводили мнения народных депутатов, почему новый американский лидер не спешил набирать украинского коллегу.

Кроме того, как мы сообщали, о том, что Зеленский хочет созвониться с Байденом перед встречей того с Путиным в Женеве, стало известно в конце мая.