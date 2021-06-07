Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на комментарий российского МИД по поводу новой формы украинской сборной по футболу. На ней написан лозунг "Слава Украине! Героям слава", а также нарисованы контуры границ нашей страны с аннексированным Крымом.

Ответ Кулеба разместил в своем Твиттере 7 июня.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дизайн одежды "отчаянной акцией".

"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!" - написал в микроблоге украинский чиновник.

Напомним, форма была официально представлена 6 июня, за пять дней до старта Евро-2020.

"Страна" подробно рассказывала о шумихе, вызванной презентацией форменной одежды наших футболистов.

Мы также сообщали, что посольство США в Киеве одобрило новую форму украинской сборной.