В Министерстве здравоохранения призывают украинцев не путать Международное свидетельство о вакцинации, которое можно получить после двух прививок от коронавируса, с ковид-сертификатами или иммунными паспортами.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Там напомнили, что Международное свидетельство о вакцинации можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы.

При этом в Минздраве призвали не путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковиднимы сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия.

Напомним, Международное свидетельство будет действительным, только если введенная вакцина была одобрена ВОЗ для экстренного применения. Срок его действия - один год с возможностью продления. Если у человека есть абсолютные противопоказания к прививке против Covid-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинским и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

Иммунный паспорт - это документ, подтверждающий незаразность человека коронавирусом вследствие полученного им иммунитета. Вопрос введения такого документа обсуждается в некоторых странах, в том числе и в Украине.

Covid-паспорт представляет собой электронную или бумажную форму с информацией о том, что человек был вакцинирован против Covid-19, или что он выздоровел, или что он получил отрицательный результат теста. Документ будет оснащен бесплатным QR-кодом, а также переведен на все языки ЕС и действителен во всех странах Европейского Союза.