В посольстве США прокомментировали новую форму сборной Украины по футболу, представленную 6 июня.

Посвященный форме пост появился в Фейсбуке дипломатического представительства в понедельник, 7 июня.

"Нам нравится новая форма. Слава Украине!" - гласит пост, отмеченный тэгом "Крым - это Украина".

А в комментариях пресс-служба посольства добавила: "Мы знаем, как приятно иметь новый комплект". Причем этот комментарий сопровождается снимком ликующего Алекси Лаласа - звезды футбола в США 1990-х, защитника сборной команды страны.

Напомним, презентация формы, на которой изображены очертания Украины с Крымом, а также лозунг "Слава Украине! Героям слава", вызвала скандал. В МИД России назвали форму сборной "отчаянной акцией".

А вот в Кремле отреагировали на нее спокойнее, заявив, что новая одежда украинских футболистов не подстегнет напряженность.

Между тем УЕФА утвердил внешний вид наших спортсменов в соответствии со всеми правилами.

В новой форме сборная Украины покажется 13 июня на первом матче группового этапа Евро-2020 с Нидерландами.