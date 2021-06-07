7 июня в мире отмечают День безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day), который Организация объединенных наций ввела, чтобы привлечь внимание к проблемам, связанным с питанием населения и качеством продуктов. Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Минздраве Украины.

Медики напомнили, что инфекции или токсины становятся причинами болезней, передающихся через пищу.

"В Украине разработана нормативно-правовая база, регулирующая процессы по предоставлению качественных и безопасных продуктов потребителям. При выборе пищевых продуктов следует обязательно обращать внимание на внешний вид товара, упаковку, а также на маркировку и информацию о продукте, которая указана производителем", говорится в сообщении.

Также указан перечень информации, которую производитель обязан предоставлять покупателю, согласно Закону "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов":

название пищевого продукта

перечень ингредиентов

любые ингредиенты или вспомогательные материалы для переработки

количество определенных ингредиентов или категорий ингредиентов

количество пищевого продукта в установленных единицах измерения

минимальный срок годности или дата "употребить до"

название и местонахождение оператора рынка пищевых продуктов, ответственного за информацию о пищевом продукте, для импортируемых пищевых продуктов - название и местонахождение импортера

страна происхождения или место происхождения

Важным инструментом для контроля безопасности питания является документ НАССР. Он включает много различных аспектов: требования к состоянию помещений, где хранятся или готовятся продукты, чистоту поверхностей, гигиену персонала, хранение и транспортировку продуктов и многое другое.

"Безопасность пищевых продуктов является общей ответственностью между правительствами, производителями и потребителями. Покупайте продукты в проверенных местах и ​​внимательно читайте информацию, указанную на упаковке Берегите свое здоровье!", - призывают медики.

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