Кабинет министров Украины смягчил карантинные ограничения и изменил условия въезда в страну для иностранных граждан.

Чтобы въехать в Украину необходимо предоставить один из следующих документов:

результат тестирования методом ПЦР;

экспресс-тест, сделанный не более чем за 72 часа;

сертификат о вакцинации.

"(Въехать в страну могут - Ред.) лица, которые имеют отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации", - говорится в постановлении Кабмина №583.

Напомним, также Кабинет министров Украины опубликовал изменения, внесенные в его же "карантинное" постановление № 1236 от 9 декабря 2020 года. Согласно постановлению, теперь разрешены:

круглосуточная работа заведений общепита, при этом расстояние между столиками уменьшено с двух до 1,5 метров;

работа развлекательных заведений и ночных клубов;

проведение концертов и массовых мероприятий вновь разрешены, однако пускать туда будут по предъявлению отрицательного ПЦР-теста либо сертификата о вакцинации (нормы физического дистанцирования требовать соблюдать больше не будут).

Ранее "Страна" сообщала, что за минувшие сутки в Украине выявили всего 535 зараженных коронавирусом человек. Это существенно ниже апрельских антирекордов, когда число инфицированных превышало 15 тысяч в сутки.