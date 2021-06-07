Сегодня Владимир Зеленский и Джо Байден созвонились второй раз.

Разговор между президентами США и Украины состоялся накануне европейского турне Байдена. А главное - поездки лидера США в Женеву, где он встретится с Владимиром Путиным.

Офис президента Украины добивался, чтобы перед этим состоялся контакт хозяина Белого дома с Зеленским. Чтобы не создавалось впечатления, что Украину опять обсуждают без Украины.

Зе в своем интервью американским СМИ даже требовал личной встречи с Байденом. Он заявлял, что Украина куда больше понимает в российской проблематике, да и всего по телефону не расскажешь.

Однако американская сторона ограничилась "звонком вежливости". В ходе которого, судя по итоговым пресс-релизам, высказала Киеву несколько стандартных фраз поддержки. И пригласила в Штаты после свидания Байдена с Путиным.

В Украине это на некоторое время прикроет "зраду" от женевской встречи, где уже без присутствия Зеленского будут обсуждать, в том числе, и ситуацию в Украине, и войну на Донбассе.

"Страна" сравнила, как подают детали созвона в Киеве и Вашингтоне и проанализировала содержимое разговора.

Что заявили в Белом доме

Сначала о разговоре с Зеленским рассказал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме.

Но заговорил он об этом не по своей инициативе, а только после вопроса от журналистов. Они поинтересовались, будет ли Байден общаться с Зеленским накануне встречи с Путиным.

Салливан ответил, что это как раз только что произошло - он как раз шел на брифинг, когда президенты поговорили между собой. "Президент Байден заявил президенту Зеленскому, что он будет отстаивать украинский суверенитет и территориальную целостность", - сказал советник Байдена.

По словам Салливана, президент США пригласил украинского коллегу в гости: "Он заявил президенту Зеленскому, что ждет, чтобы принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того как он вернется из Европы".

На этом тема Украины во время брифинга была исчерпана. Но Салливан четко увязал ее с европейским турне Байдена, по поводу которого советник сделал несколько важных заявлений. Все они касались так или иначе встречи американского президента с российским.

Советник Байдена заявил, что встреча с Путиным - это не "поощрение" российского лидера, а защита интересов США. И видятся лидеры не вопреки, а благодаря разногласиям и что президент США будет говорить "с позиции силы".

"Ничто не заменит взаимодействие между лидерами, особенно в сложных отношениях, но с Путиным это еще более важно. У него очень персонализированный стиль принятия решений. Для Байдена важно лично встретиться с Путиным, чтобы четко определить, где мы находимся, чтобы понять, где он находится, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем работать в интересах Америки, чтобы добиться прогресса.

Мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей. Мы хотим добиться того, чтобы два президента смогли подать ясный сигнал своим командам по вопросам стратегической стабильности. Чтобы мы могли добиться прогресса по контролю над вооружениями, другим ядерным сферам, сократить напряженность и нестабильность", - сказал Салливан.

То есть Белый дом, судя по тональности этих заявлений, всячески пытается сбить волну "зрады" по поводу встречи Байдена и Путина. В том же контексте упомянут был и разговор с Зеленским.

Видимо, и состоялся он с той же целью - послать сигнал тем силам в США, которые пытаются критиковать Байдена за намерение увидеться с российским коллегой.

Впрочем, у Зеленского встреча с Байденом даже после саммита с Путиным уже подается как большая "перемога".

Что заявили в Офисе президента

Пока пресс-службы обоих лидеров еще не опубликовали детальных релизов о сути разговора. Хотя с момента его окончания прошло уже немало времени.

Но после заявлений Джейка Салливана в твиттере у Владимира Зеленского появилась запись.

"Спасибо Джо Байдену за приглашение посетить Белый дом в июле, высказанное во время нашего телефонного разговора. Я с нетерпением жду этой встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества между Украиной и США", - написал Зе, уточнив тем самым время встречи - июль.

Детальнее, о чем говорили, "Стране" рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Разговор президентов Украины и США был абсолютно предметный, доверительный и касался максимально широкого спектра вопросов. Особенно в части аспектов безопасности для нашего региона. Фактически, это была обстоятельная сверка позиций двух государств перед предстоящими в июне саммитами. В частности, перед саммитом НАТО и встречей президента США с президентом РФ. Разговор президентов, кстати, длился дольше, чем было запланировано", - сообщил Подоляк.

Он подтвердил, что "президент Джо Байден прямо пригласил президента Владимира Зеленского в июле посетить Вашингтон. Это абсолютно недвусмысленно ставит точку во всех намеренно распространяемых слухах и спекуляциях о том, что якобы есть какие-то препятствия для контактов наших президентов. Никаких препятствий нет и быть не могло. У двух стран полноценные и максимально доверительные партнёрские отношения".

Речь идет о запущенных сегодня через американские СМИ слухах, что Байден отказался от личной встречи с Зеленским из-за увольнения главы НАК "Нафтогаз" Коболева. Впрочем, этот "инсайд" сразу вызвал сомнения (где Байден, а где Коболев) и подозрения, что речь в данном случае идет о работе лоббистов экс-главы НАКа. Собственно, сейчас в Офисе президента, как видим, на это и делается упор.

По словам Подоляка, Байден также "абсолютно четко подтвердил неизменность позиции США по поддержке интеграции Украины в НАТО и важности предоставления Украине ПДЧ. И что это крайне актуальный вопрос".

Стороны также обсудили "Северный поток-2". "Владимир Зеленский отметил, что этот вопрос точно нельзя считать экономическим, это, скорее, вызов для безопасности Европы и Украины. Президент Байден в свою очередь подтвердил неизменность максимально широких гарантий Украине в сфере безопасности. В максимально широком значении этого слова. Президенты обсудили детально также и реальную ситуацию на Донбассе", - рассказал советник Ермака.

В 21:39 на сайте президента Украины был опубликован пресс-релиз по итогам телефонной беседы Зеленского и Байдена.

Начинается сообщение с того, что Владимир Зеленский принял приглашение Джо Байдена посетить США в июле этого года.

ОП сообщает, что президент Соединенных Штатов подтвердил суверенитета и территориальной целостности Украины, а также "отметил лидерство Владимира Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране".

Указывается, что Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским "отметил полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Плана действий относительно членства в Альянсе". Американский лидер заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня.

Президенты обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США накануне важных саммитов G7 и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Джо Байдена с руководством Евросоюза и президентом России.

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказал Джо Байдену о ситуацию с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ. Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы Украины и в дальнейшем наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения. "Так называемый отвод российских войск является лишь имитацией", - подчеркнул президент Украины.

Президент США, в свою очередь, отметил важность обсуждения с Зеленским региональных рисков как раз накануне важных переговоров по вопросам безопасности.

Офис президента Украины пишет, что Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне.

Отмечается, что главы государств затронули вопросы энергетической безопасности. "Президент США отметил, что он является противником реализации проекта "Северный поток - 2". Владимир Зеленский акцентировал внимание Джо Байдена, что "Северный поток - 2" - это не экономический проект. Он создает серьезную угрозу и является вызовам. Лидер США заверил президента Украины в гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов", - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями относительно "прогресса Украины во внедрении ключевых реформ": "Владимир Зеленский рассказал о запланированных шаги в направлении уменьшения влияния олигархов на жизнь страны. Он отметил, что заинтересован в развитии крупного бизнеса в Украине, но без олигархического вмешательства в политику и экономику".

В завершении записано, что президент Украины поблагодарил за решение США предоставить Украине 900 тысяч доз вакцины против ковида. "Это сохранит жизнь многих украинцев. США в очередной раз подтвердили приверженность стратегическому партнерству с Украиной", - завершил Владимир Зеленский.

Выводы из разговора Зе и Байдена

Судя по лаконичности официальных сообщений с обеих сторон, разговор носил скорее ритуальный характер - продемонстрировать поддержку Киеву перед "серьезным разговором" с Москвой.

При этом очевидно, что на реальные переговоры Байдена и Путина этот звонок вряд ли хоть как-то повлияет.

Зеленский в сегодняшнем интервью уже заявлял, что президент США должен с ним встретиться перед тем, как ехать к хозяину Кремля. Чтобы проконсультироваться о стратегии переговоров по Украине.

Однако на консультацию "звонок вежливости" из Белого дома явно не тянет.

Впрочем, подсластить пилюлю должно приглашение в Штаты, которое, как рассказал Зеленский, намечено на июль.

То есть встречаться с президентом Украины Байден хочет - но после Путина. И в этом есть определенный смысл. Если на саммите в Женеве стороны придут к договоренностям по Украине, то визит Владимира Зеленского в Вашингтон как раз будет удобным поводом донести ему суть принятых решений так сказать от первоисточника.

Поэтому приглашение Байдена вселяет осторожную надежду на то, что некий проект урегулирования по Украине на переговорах с Путиным все-таки появится. И, возможно, его уже согласовывают. Раз украинского президента зовут в Штаты вскоре после этой встречи.

Что касается внутриукраинской повестки, то здесь тема грядущей встречи Зеленского и Байдена заживет, скорее всего, своей жизнью.

На Банковой будут это подавать как свидетельство "тесных и партнерских" отношений с Белым домом, а также будут использовать против конкурентов Зе (Порошенко, Кличко и прочие) из прозападного лагеря, чтоб показать, что Вашингтон делает ставку именно на нынешнего президента.

Конкуренты же Зеленского начнут рисовать "красные линии" и разгонять "зраду", что Зеленского зовут в США, чтоб продиктовать условия договоренностей с Путиным.