В городе Рени Одесской области застрелили криминального авторитета из организованной преступной группировки (ОПГ) Олега Попеску по кличке Румын. Им оказался Василий Паниогло, который получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщил "Стране" источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в понедельник, 7 июня. В 17:01 поступило сообщение из службы 102 о том, что в 16:30 в гостинице "Парма" получил огнестрельное ранение грудной клетки и головы Паниогло Василий Григорьевич. Он был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Однако через час в больнице сообщили о его смерти.

Ранее "Страна" рассказывала, что ОПГ Олега Попеску по кличке Румын с начала начала 2000-х контролирует Придунавье. Основные направления деятельности его группировки – выращивание и контрабанда марихуаны, контрабанда сигарет из Молдавии в Украину и из Украины в Румынию, вымогательство у бессарабских фермеров, рейдерские действия в аграрном секторе региона.

Несмотря на то что Румын родом из Бессарабии, уже много лет он руководит своей группировкой дистанционно, из Румынии, где взял другую фамилию. В начале 2000-х Олег Попеску получил паспорт на другое имя - теперь авторитет живет в румынском Галаце под именем Олега Ризеа. Подробнее о ОПГ Румына и о том, чем она занимается "Страна" писала ранее.