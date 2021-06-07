Сотрудники Службы безопасности уже второй раз пришли домой к бывшему нардепу Елене Бондаренко в то время, когда ее не было дома. На этот раз принесли повестку. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

"Ко мне в гости СБУ ходят исключительно, чтобы родителей попугать. Приходили с повесткой. Не застали дома. Ушли. Приходите, когда буду дома, пинкертоны. Ходить на допросы за последние семь лет - это привычно.

В прошлый раз тоже так приходили. Но почему-то даже не позвонили по тому телефону, который они, конечно же, знают", - написала Елена Бондаренко.

Напомним, в марте бывшая народный депутат Елена Бондаренко обратилась в полицию Соломенского района Киева после того, как 20 активистов "Нацкорпуса" угрожали ей расправой и не давали ей выехать из павильона телеканала "Перший Незалежний".



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