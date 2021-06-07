В Украине заработала горячая линия поддержки родителей после родов
В понедельник, 7 июня, в Украине заработала бесплатная "горячая линия" для поддержки родителей после рождения ребенка.
Об этом сообщает Министерство социальной политики на фейсбук-странице.
"Горячую линию" реализовала общественная организация "Клуб поддержки беременности и материнства "Лада" в рамках проекта "Европейский Союз для устойчивости гражданского общества в Украине", - говорится в сообщении.
Обратиться на "горячую линию" можно по номеру: 0-800-500-313.
Ранее мы рассказывали, что Кабинет министров Украины разработал законопроект об увеличении размера выплат при рождении ребенка. В проекте предлагается с начала следующего года увеличить ее до 50 тысяч (сейчас эта сумма составляет 41 280 грн).
Также мы публиковали пошаговую инструкцию, как получить помощь при рождении ребенка в условиях карантина.
Кроме того, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который предоставляет равные права в получении отпуска по уходу за ребенком для матерей и отцов. Такой отпуск сможет взять кто-то один: мужчина, чья жена родила; отец ребенка, если он не состоит в браке с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически ухаживает за ребенком.