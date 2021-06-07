Во вторник, 8 июня, всю территорию Украины снова накроют грозовые дожди. Разместившийся над востоком Украины циклон практически до выходных обеспечит довольно однообразные синоптические процессы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью ожидаются местами небольшие дожди с грозами. Температура воздуха опустится до +10-15 градусов.

В дневные часы синоптики прогнозируют умеренные грозовые дожди. Температура воздуха - до +20-25 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Карпатах ночью +4-10, днем +12-19 градусов.

В Киеве 8 июня синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью небольшой, а днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха юлижайшей ночью +13-15, а днем +21-23 градусов.

Напомним, синоптики прогнозировали жаркое и дождливое лето в Украине. "Страна" публиковала прогноз на летние месяцы от разных синоптиков.

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели предупредили о грозах и дождях 7 июня, объявлен желтый уровень опасности.

Также мы сообщали, что после проливных дождей в мае Украина может потерять до 80 процентов урожая черешни.