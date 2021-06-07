Вечером 7 июня по киевскому времени состоялась телефонная беседа президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Это уже второй по счету их разговор с момента вступления Байдена в должность.

О беседе заявил в понедельник на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я пришел сюда, на брифинг, из Овального кабинета, где президент Байден беседовал по телефону с президентом Украины Зеленским", - отметил Салливан.

Со слов советника, Байден сказал Зеленскому, что с нетерпением ждет встречи с ним в Белом доме этим летом.

"Он заявил президенту Зеленскому, что ждет (возможности - Ред.) принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того как он вернется из Европы", - сказал Салливан, говоря о телефонном разговоре, который в понедельник провели лидеры обеих стран.

Зеленский ждет аудиенции в Овальном кабинете уже больше двух лет.

Напомним, первый телефонный разговор президентов стран состоялся 2 апреля на фоне обострения ситуации на Донбассе и вдоль границ с Россией. "Страна" подробно описывала, о чем Байден говорил тогда с Зеленским и прогнозировала, какие последствия будет иметь их общение.

Мы также писали, что через шесть дней после инаугурации Байден позвонил Владимиру Путину, тогда как Зеленскому звонка из Белого дома пришлось дожидаться два месяца. Мы приводили мнения народных депутатов, почему новый американский лидер не спешил набирать украинского коллегу.

Кроме того, как мы сообщали, о том, что Зеленский хочет созвониться с Байденом перед встречей того с Путиным в Женеве, стало известно в конце мая.