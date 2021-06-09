Сегодня начинается 29-й лунный день в Близнецах. Это достаточно опасный и непредсказуемый день для знаков Зодиака. Сегодня события могут развиваться не по спланированному плану, а обстоятельства станут неконтролируемыми.

Астрологи называют три знака Зодиака, в жизни которых могут произойти поразительные изменения - это Раки, Девы и Козероги. События в вашей жизни будут переломными и заставят вас мыслить, действовать и делать выводы непривычным способом.

Рак (22.06 - 22.07)

События сегодняшнего дня получат ускоренное развитие, что может вылиться эмоциональной перегрузкой для вашего непривыкшего организма. Некоторые знакомые, которых вы считали понятными и родными по духу, отойдут на второй план или вовсе покинут вашу жизнь. На этот счет не стоит переживать и тем более выражать свой протест. Альтернатива найдется достаточно быстро. Вам необходимо избрать для себя новые интересные занятия и умеренную нагрузку. Старайтесь направить свои усилия на гармонизацию сна, разумно распределяйте свои силы, займитесь наведением порядка и уюта в доме. Это снимет внутреннее напряжение.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня вы можете испытать разочарование из-за некоторых разногласий в семье. Возможно, ваша дальнейшая судьба будет зависеть от решения родных и касаться вопросов финансов и безопасности. Прислушивайтесь к советам взрослого поколения, найдите полезные для себя занятия и ограничьте число ваших ежедневных контактов. Ваш вопрос разрешится только тогда, когда вы посмотрите на него с противоположной позиции и сможете оценить все риски. Какие бы решения сейчас вы не принимали в своей жизни, основывайтесь на позициях всех сторон, учитывайте не только свои интересы. Избегайте обид и резких высказываний, которые могут ранить ваших знакомых. Позвольте событиям развиваться своим ходом. Не ускоряйте их.

Козерог (22.12 - 20.01)

Обновление в вашей жизни невозможно до тех пор, пока вы не откажетесь от части притязаний. Прибывающий энтузиазм очень скоро найдет новое поприще для активной деятельности, вы обзаведетесь кругом новых знакомых, с которыми и продолжите свое профессиональное развитие. Звезды советуют вам не пропустить тему, которая уже набирает существенные обороты и становится достаточно обозримой для вас. Позвольте новой работе и хобби переключить вас на другие реалии и потребности. Вечером у вас может быть благоприятный контакт с природой.

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