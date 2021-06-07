В Беларуси учрежден новый государственный праздник - День народного единства. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 7 июня.

Об этом рассказали БелТА в пресс-службе главы государства.

"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции. Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности", - сообщили в пресс-службе.

Документ вносит изменения в указ №157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".

В этот день в 1939 году Западная Белоруссия была включена в состав СССР по итогам раздела Польши с Третьим рейхом, однако официально связь праздника с этим событием не подтверждается.

День народного единства будет отмечаться 17 сентября, однако выходным считаться не будет. В то же время, данный праздник в России отмечается 4 ноября и в соответствии с законом с 2005 года является выходным днём.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня журналиста пригласил представителей украинских СМИ на отдых на природе. В частности, жарить вместе с журналистами шашлык.

Также в воскресенье, 6 июня, Зеленский по случаю Национального дня Швеции пожелал процветания народу этой страны.