В понедельник, 7 июня, в ожидается телефонный президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом

Об этом сообщил близкий к Офису президента экс-нардеп Сергей Лещенко в Телеграм-канале.

"Как сообщают наши инсайдеры, в понедельник 7 июня ожидается телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского", - написал он.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал сообщение о будущем звонке президентов.

"Так сказать "предпутинский" разговор. Чтоб менее зрадной встреча президентов России и США в Женеве казалась", - говорится в сообщении.

Позже эту информацию подтвердили и в Офисе Зеленского.

"Официально подтверждаю, что сегодня состоится телефонный разговор между президентами Украины и США. Темы очевидны: безопасность региона, в том числе Украины; сверка позиций по украино-российскому конфликту", - заявил "Стране" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина".

Напомним, 16 июня пройдет встреча Байдена и президент России Владимира Путина. Кремль и Белый дом официально подтвердили это. Ранее сообщалось, что саммит состоится в Женеве, в отеле InterContinental. В то же время, СМИ днем ранее писали, что встреча президентов может пройти не в швейцарском городе.

Владимир Зеленский, в преддверии встречи лидеров США и России дал интервью порталу Axios, в котором выразил недоумение по поводу позиции Джо Байдена в отношении "Северного потока-2". Он также заявил, что очень хотел бы встретиться с Байденом до его саммита с Путиным.

"Я понимаю, что планы и плотный график президента США могут этого не позволить, но выбирать именно ему. Как гарант Конституции Украины я готов встретиться с ним и обсудить все детали до встречи с Путиным в Женеве", - сказал Зеленский. О том, что еще сказал о Байдене Зеленский подробнее писала "Страна".