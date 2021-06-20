На далеких Карибах снова всплыл след экс-министра финансов в правительстве Яценюка Наталии Яресько, которая уже больше четырех лет управляет от имени Вашингтона финансами Пуэрто-Рико - островом недалеко от Кубы, негласно считающимся 51-м штатом США.

Фактически это американская колония, которая, тем не менее, уже долгие годы не может выбраться из многомиллиардных долгов, погрязла в коррупции, хаосе и периодически сотрясается протестами.

Через два года после очередного "майдана" против коррумпированной местной власти небольшой остров с трехмиллионным населением - на грани новой революционной вспышки.

В причинах ситуации разбиралась "Страна".

Госдолг Пуэрто-Рико - десятки миллиардов, зарплата Яресько - 625 тысяч долларов в год

Подконтрольный США архипелаг больше десяти лет не может выбраться из тяжелейшего экономического кризиса.

Политические беспорядки, многолетний экономический спад, природные катаклизмы, а теперь еще и коронавирус - и все это на фоне чудовищной коррупции - настолько подточили экономику Пуэрто-Рико, что остров оказался в шаге от полного банкротства.

При этом бывшая министр финансов Украины имеет непосредственное отношение к финансовым делам острова. Вашингтон послал ее "спасать экономику" Пуэрто-Рико после того как госдолг превысил 70 миллиардов долларов, и государство объявило технический дефолт.

После отставки с поста министра финансов Украины в 2016 году Яресько заявила в интервью, что ищет работу.

В итоге получила контракт на четыре года в Пуэрто-Рико.

В марте 2017 года Яресько стала исполнительным директором совета по финансовому управлению и контроля Пуэрто-Рико с зарплатой в более чем полмиллиона долларов в год ($625 тысяч).

Яресько родилась в США в семье украинских эмигрантов, окончила там вуз, но последние 20 лет жила в Украине. В декабре 2014 года, когда она стала министром финансов, Порошенко предоставил ей украинское гражданство, при этом она сохранила и американский паспорт.

В мае 2021 года возглавляемый ею совет по финансовому надзору Пуэрто-Рико подал в суд по делам о банкротстве план реструктуризации с целью сокращения долга острова на 22 миллиарда долларов. Суд намерен заслушать аргументы по реструктуризации на слушаниях 13 июля, пишет Bloomberg.

Два года назад пуэрториканцы протестовали против коррупции, и снова готовы выйти на улицы. Фото: Faecbook

Выход из банкротства, в котором остров находится уже четыре года (со времени назначения Яресько), позволил бы государству снова брать займы на рынках капитала.

"В совокупности эти бюджетные планы представляют собой амбициозный набор реформ, которые дополняют бюджетный план государства и будут продолжать направлять Пуэрто-Рико на путь долгосрочного экономического роста и возможностей", - цитирует Bloomberg Яресько.

"Половина хочет в США, половина - нет"

Местные эксперты настроены не столь оптимистично.

"В предложенном бюджете, представленном в законодательный орган Пуэрто-Рико 10 мая, нет денег, выделенных на обслуживание долга. Тем временем жизнь только ухудшается, из-за коронавируса встала туристическая отрасль, а многие жили за счет туризма. Одна коррумпированная власть сменяется другой, такой круговорот. Что касается США, то пуэрториканцы глубоко разделены по этому вопросу, и последний референдум о присоединении к Штатам в ноябре прошлого года это показал (это была уже шестая попытка острова войти в состав США). Половина хочет в США, половина - нет ("за" - 52%, против - 48%). Одни считают, что в составе США жизнь улучшится, долг погасят, зарплаты вырастут до уровня американских. Другие, наоборот, недовольны американским управлением, считая, что Вашингтон специально довел до дефолта, чтобы взять остров под контроль, а если возьмут в состав, то на правах бедной колонии. Да и США не форсируют вопрос, ведь Пуэрто-Рико и так имеет статус инкорпорированной территории, местные служат в американской армии, Вашингтон может размещать на острове военные базы. А если остров войдет в состав США, это означает, что Вашингтону не только придется погасить долг, но увеличить расходы на повышение уровня жизни в Пуэрто-Рико, что в разы больше, чем долг", - рассказала "Стране" Джоанисабель Гонсалец, репортер пуэрториканской газеты El Nuevo Dia.

В самих США после победы Байдена начали призывы обратить больше внимания на Пуэрто-Рико и увеличить финансирование "бедному островному родственнику".

Конгрессвумен Александрия Оказио-Кортес обрушилась с критикой на Трампа, которого демократы обвиняли в задержках с предоставлением финансовой помощи Пуэрто-Рико.

И пожаловалась, что ее бабушке из Пуэрто-Рико приходится жить в суровых условиях, потому что её дом так и не был восстановлен после урагана 2017 года. В твиттере запустили кампанию по сбору пожертвований в помощь бабушке Оказио-Кортес. За несколько дней они собрали 105 тысяч долларов на восстановление её дома.

Пока же сам остров, оказавшийся между молотом местных коррупционеров и наковальней американкой политики, продолжает страдать от экономических трудностей.

"Пуэрто-Рико ежегодно получает миллиарды долларов из Вашингтона. Но при этом остаётся самым депрессивным и нищим регионом США. Уровень коррупции на острове зашкаливает: ещё совсем недавно ФБР проводило рейды по делам о расхищении гуманитарной помощи. Местные дельцы за взятки забирают себе любые госконтракты. Качество коммунальных услуг оставляет желать лучшего. Немалая часть зданий до сих пор находится в руинах, и даже в крупных населённых пунктах продолжаются веерные отключения электричества и воды. Никакие дополнительные транши не улучшат жизнь Пуэрто-Рико, пока на острове не пройдут глубокие институциональные реформы. Но их не будут проводить ни местные коррупционеры, ни демократы, мечтающие сделать из Пуэрто-Рико будущий штат под своей единоличной властью", - пишет в своем Телеграмм-канале американский политолог Малек Дудаков.

Половина пуэрториканцев хочет в состав США, половина - нет. На острове сильно движение за независимость. Фото: Facebook

Реструктуризация от Яресько

Отношение у местных жителей к Яресько, мягко говоря, не очень хорошее.

"Яресько сразу после переезда каждый месяц летала в Киев. Все расходы на перелеты в Украину и обратно, а также большие командировочные, ей оплачивали помимо месячной ставки. По местным меркам, это просто космическая зарплата. Кроме того, для Яресько наняли охранника и шофера. Лакшери-условия и огромная зарплата шокировали пуэрториканцев", - говорит Гонсалец.

Даже в Америке топ-менеджеры на госслужбе столько не получают. Как пишет местное издание Caribbean Business, Яресько зарабатывает намного больше, чем другие контролеры из американских советов на аналогичных позициях.

Обсуждают в местной прессе и связи Яресько с американским инвестфондом Franklin Templeton, который был крупнейшим держателем украинских облигаций. Фонд был причастен к списанию долгов в Украине, а теперь и в Пуэрто-Рико. И у нас, и на Карибах некоторые эксперты считают, что долги простили на невыгодных для страны условиях. Как отмечает сам инвестфонд на своем сайте, в ценные бумаги Пуэрто-Рико он вкладывался 30 лет.

И теперь там тоже проводят реструктуризацию с участием Яресько и Franklin Templeton.

Кстати, в интервью Bloomberg Яресько приравнивала Украину к Пуэрто-Рико, одной из беднейших латиноамериканских стран. Причем, по ее мнению, на острове дела обстоят получше.

Несмотря на 10-кратную разницу в населении, государства, по ее словам, обладают почти одинаковым объемом экономики и долговой нагрузки. Размер обеих экономик составляет около $100 млрд. Размер долга примерно одинаков – $74 млрд у Украины и $70 млрд - у Пуэрто-Рико.

Долговой кризис, по ее словам, усилили катастрофы: ураган в Пуэрто-Рико, а в Украине - война.

"В случае войны 20% ВВП просто исчезли. В случае Пуэрто-Рико упала вся энергетическая система. Это очень, очень слабая финансовая ситуация, которая затем стала в 100 раз хуже из-за войны на Украине и урагана в Пуэрто-Рико", - говорима Яресько.

Украина, говорит она, "по-прежнему страдает от отсутствия законодательной и судебной системы, которая не является свободной и справедливой". При этом, по ее словам, "у нас в Пуэрто-Рико есть судебная система, у нас есть верховенство закона".

По мнению Яресько, странам не стоит чрезмерно увеличивать долговую нагрузку, оплачивая за счет них своих текущие расходы, для того чтобы "не превратиться в следующую Украину или Пуэрто-Рико".

В тоже время другие наблюдатели проводят иные параллели между Пуэрто-Рико и Украиной и задаются вопросом каким образом Штаты могут советовать другим странам как бороться с коррупцией и выходить из экономического кризиса, если не могут навести порядок на подконтрольной себе территории. А также почему результаты "реформ" в разных странах получаются примерно схожими.

"Причины (проблем Пуэрто-Рико - Ред.) просты - неуважение к гражданам со стороны власти, коррупция и разорение его жителей в результате неолиберальной политики, которую проводит хорошо знакомая украинцам Наталья Яресько - американская смотрящая за антисоциальными реформами после Евромайдана", - написал у себя в Facebook журналист Андрей Манчук.