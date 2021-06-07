Замначальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области Александр Шандыба, который курировал строительство мостов в облцентре, погиб в ДТП на трассе Н-23 "Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье".

Трагедия произошла еще 4 июля, но ее подробности стали известны только сейчас.

Как выяснилось, внедорожник, которым управлял чиновник врезался в КамАЗ. Предполагают, что 60-летний Александр Шандыба заснул за рулем из-за усталости и его авто вылетело на встречную полосу. Известно, что мужчина возвращался в Запорожье из Черкасс, расстояние между городами около 360 километров.

Напомним, в середине мая Александр Шандыба заявил о том, что сроки открытия запорожских мостов откладываются из-за повреждения плавкрана "Захарий", который задействован в строительстве мостовых переходов через р. Днепр в Запорожье.

Ранее "Страна" писала, как в конце 2020 года в Запорожье открыли новый мост через реку Старый Днепр, который строили 16 лет.