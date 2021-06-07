В сети выставили на продажу книгу с автографом основателя "Вконтакте" и Telegram Павла Дурова, которую планируют продать за 20 миллионов рублей (7,5 млн гривен или чуть более 270 тысяч долларов - Ред.). Автор объявления — директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Об этом он рассказал "Ленте.ру".

"Для меня эта книга с автографом бесценна. Я очень уважаю Павла Дурова. Но мной было принято принципиальное решение: есть проблема, которую нужно решать не то что сейчас, а еще вчера", — говорит Зыков.

Сообщение о продаже появилось на сайте объявлений "Юла". Автограф был оставлен в книге "Юлий Цезарь: человек и писатель", написанной отцом основателя Telegram Валерием Дуровым.

"Владимиру. С уважением от Павла. 2014 год", — написал Дуров в книге.

Книга с автографом Павла Дурова. Фото: Лента.ру

По словам Зыкова, вырученные деньги пойдут на организацию проекта по информированию школьников о цифровых угрозах. Результаты исследований ассоциации, которую он возглавляет, совместно с АНО "Цифровые платформы" выявило множество опасностей, о которых не подозревают ни сами школьники, ни учителя. В частности, о том, что 68% детей сталкивались с угрозами в сети, при этом почти половина из них (28%) пострадали морально, физически или финансово.

Напомним, в марте 2021 года Дуров сообщил о том, что крупнейшие мировые инвесторы приобрели облигаций социальной сети Telegram более чем на миллиард долларов.

В декабре прошлого года Павел анонсировал появление рекламы в крупных Telegram-каналах, которых нет в других приложениях для обмена сообщениями.





