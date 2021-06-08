В выходные вышло интервью главы киевской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. В нем переговорщик привел сравнение Донбасса с "раковой опухолью" на теле Украины.

Сказал Кравчук это не от своего имени, а ссылалась на советского украинского писателя Олеся Гончара. Его политик характеризует как "талантливого и гениального".

Ранее "опухолью" наш восточный регион называл другой политик - вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Видимо, тоже адресуясь к Гончару, которому давно приписывают эту фразу.

Сама по себе формулировка - скандальная и вполне тянет на разжигание вражды. Добавляет скандальности, что ее регулярно употребляют люди, поставленные Зеленским якобы для реинтеграции Донбасса.

При этом не только Кравчук, но и другие часто ссылались на Гончара, цитируя эту фразу. Причем началось это после конфликта на Донбассе. До такого о подобной цитате знаменитого писатели никто не слышал.

"Страна" разбиралась, что на самом деле писал о Донбассе и Крыме Олесь Гончар. И откуда всплыли слова о "раковой опухоли".

"Отрезать раковую опухоль - Донбасс"

На днях по 5 каналу вышло интервью Леонида Кравчука, который возглавляет киевскую группу переговорщиков по Донбассу.

Кравчук сказал журналистке, что недавно прочитал дневники Олеся Гончара. И набрел там на такую мысль.

"Если Украина хочет развиваться как свободное государство, она должна отрезать раковую опухоль, которая называется Донбассом", - сказал Кравчук со ссылкой на Гончара.

Корреспондент уточнила его мнение, нужно ли отрезать Донбасс? Политик не ответил. Но добавил: "Не было же войны. Но, как полагается талантливому, гениальному человеку [Олесь Гончар], уже тогда видел, что будут проблемы с Донбассом. Если мы знали это раньше, возможно, мы бы вели другую политику".

Затем рассуждения Кравчука скатились в сумбур. Он путано начал объяснять, что "я не могу сегодня сказать откровенно, что нам не нужен Донбасс. Нам нужны люди Донбасса". И вообще вопрос, что нужно делать с Донбассом, следует вынести на референдум.

Леонид Кравчук - не первый украинский политик, который позволил себе называть Донбасс опухолью. До него так уже отличился вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В ноябре 2020 года Резников сказал: "Нам главное не взять его обратно, как онкологическую опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Но мы понимаем, что у нас есть два варианта. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант резекции полной, ампутации, или лечить. Я за терапию и полное восстановление нашего организма", - сказал в эфире все того же 5 канала.

Очевидно, что терминологию, которую использовал Резников, он позаимствовал из СМИ, где в последние годы об "опухоли" стали писать все чаще. Оседлал эту тему журналист Дмитрий Гордон, который в своих интервью с известными политиками часто задавал им вопрос, согласны ли они с формулировкой Гончара.

Звучала она в интерпретации Гордона так:

"Донбасс - это раковая опухоль, отрежьте его, бросьте в рот империи, пусть подавится, ибо метастазы задушат всю Украину! Что дает Донбасс нашей духовности, нашей культуре? Колбасный регион и колбасная психология! Единую украинскую школу - и ту затравили ... Нет, пусть нас будет меньше на несколько миллионов, но это будет нация. Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью ... А так никогда порядка не будет. Будет разбой и вечный шантаж".

При этом никто не приводил, где и когда Олесь Гончар вообще эту фразу сказал.

Что говорил Гончар о Донбассе и Крыме

Прежде чем обратиться к творчеству и рассуждениям Олеся Гончара, вкратце расскажем его биографию.

Годы его жизни - 1918-1995. Он застал и коммунизм, и независимость Украины. И, надо сказать, был тепло принят в обеих политических реальностях. В СССР Гончар вообще считался классиком советской литературы, его произведения были обязательны для изучения в школах УССР.

В частности - роман "Прапороносці" ("Знаменосцы", - рус.). В этом фронтовом эпопее он прославляет красноармейцев, которые сражались с фашистами.

В знак благодарности за творчество член ВКП(б), а потом КПСС Олесь Гончар был удостоен высоких наград:

Двух Сталинских премий второй степени (1948, 1949),

Ленинской премии (1964),

Государственной премии СССР (1982).

В УССР он занимал наивысшую для писателя должность - 12 лет был главой Союза писателей Советской Украины. Но после распада Союза Гончар поддержал независимость Украины, стал критиковать коммунистов, Россию, выступать за "дерусификацию" и единый государственный язык - украинский.

Пост-советские взгляды Олеся Гончара компактно изложены в его "Дневниках" - третьей части, которая охватывает период после распада Союза и почти до смерти писателя. Они были изданы в 2004 году.

Слов о "раковой опухоли" мы там не нашли (хотя именно на дневники Гончара как на источник этой цитаты ссылался в недавнем интервью Кравчук). Но отыскали два других упоминания о Донбассе.

В опубликованной версии дневников Гончара есть запись от 1993 года. Там писатель действительно нелестно отзывается о регионе и пишет, что "Донбасс - это люмпенизированный край".

Написано это было не просто так, а во время масштабной забастовки в Донецкой и Луганской областях лета 1993 года. Это была крупнейшая (до первого Майдана) акция протеста в истории Украине и сильно потрясла страну, во-многом поменяв политический расклад, приведя во власть в Киеве донецких промышленников во главе с Ефимом Звягильским.

На этом фоне в июне 1993 года Гончар полагал, что Донбасс "спровоцирован и обдурен шовинистами". И своей забастовкой не дает угля днепропетровским металлургам, которые рискуют остаться без доменных печей.

По мнению писателя, шахтеры шантажируют Украину и у них "нет чувства рабочей чести".

Правда, уже через два месяца Гончар забрал свои слова назад.

"Конечно, я погрешил, когда писал о "люмпенизированном Донбассе". Смотрю вот передачу о краснодонских шахтерах (которые бастовали дольше всех) и вижу, что это измученные, рассудительные и справедливые люди. Просто довела их до отчаяния местная бюрократия".

"Прокуроры строят виллы, разъедают морды местные "избранники", а до того, как живет шахтерский люд, им дела нет". Он пишет, что 40 тысяч шахтеров на площади - это "мужественные и честные лица".

То есть из этой записи не особо заметно, что писатель считает Донбасс "раковой опухолью".

Впрочем, Гончар колебался от негативных до позитивных оценок еще не раз. Так, через год он пишет, что Галичина - это уже "нация по всем признакам", а вот восток Украины писатель называет "русифицированным, деформированным полем для больших духовных работ, резервуаром (и могущественным) для пополнения национальных сил".

Как видим, пусть и не устраивает Олеся Гончара "русифицированная" сущность восточной Украины, однако не отторгнуть ее он призывает, а проводить "духовные работы" и черпать оттуда резервы для укрепления нации.

А вот с Крымом в 1994 году он предлагал обойтись куда жестче.

После того, как на полуострове избрали президентом Юрия Мешкова и объявили о непризнании указов президента Украины, Гончар предложил отключить полуострову воду и свет.

По мнению писателя, в Крыму сконцентрирована "шовинистская шваль империи". Он озвучивал мнение, что "Крым пьет нашу воду, потребляет нашу электроэнергию". Считает, за ресурсы полуостров должен платить валютой.

К слову, через 20 лет Украина отключит Крым и от воды, и от электричества - все по заветам Гончара.

Но откуда взялась фраза о "раковой опухоли"?

В СМИ, которые ее цитировали, часто просто ссылались на дневники писателя. Но некоторые уточняли, что в изданном их варианте нужной цитаты не было - якобы перед публикацией ее удалили некие цензоры (об этом, в частности, писало издание "Украина молодая").

При этом нет никаких черновиков Гончара, где бы эта фраза содержалась. То есть документально ее происхождение не подтверждено. Исходя из чего можно говорить о двух версиях.

1. Как видим из реального дневника писателя, он вполне мог нечто такое говорить. Поскольку к юго-востоку Украины относился с налетом негатива - то называя жителей Донбасса "люмпенами", то обзывая крымчан "шовинистами".

Таким образом, есть ненулевая вероятность, что Олесь Гончар где-то мог сказать или написать, что "Донбасс - это раковая опухоль".

2. Но пока более вероятной выглядит версия, что эту фразу просто выдумали - поскольку она всплыла лишь после начала конфликта на Донбассе. Так же, как в социальных сетях изо дня в день появляются "неизданные" мысли Фаины Раневской, Мао Цзэдуна, Фридриха Ницше и многих других.