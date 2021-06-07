Компания Apple готовится открыть прямое представительство в Киеве уже в этом году.

Об этом рассказал глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин в интервью Бабелю.

По его словам, на данный момент у компании есть ряд таможенных вопросов.

"Оказывается, есть два типа телефонов: одни для продажи, другие для сервисных центров – эти телефоны дают вместо сломанных. Но когда такой телефон пересекает границу Украины, для нас он ровно такой же, как другие, хотя на самом деле – не такой", — рассказал Рябикин о проблемах американцев.

Напомним, в Украине ввели новый налог для иностранных компаний-техногигантов, которые не имеют своих представительств в нашей стране. Среди изменений - подорожание подписок для пользователей Apple.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал компанию Apple за то, что она участвует в крупномасштабной слежке и цензуре по указанию Китая.